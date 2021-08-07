Из-за повышенной температуры 16 детей с поезда Мурманск-Адлер отправили на обследование
19:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее с этого поезда в Краснодарском крае были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию 19 детей и двое сопровождающих из Карелии. Из Мурманска в Туапсе ехали 118 детей. Они направлялись в лагерь "Юбилейный".
"<...> 16 детей из Мурманской области везут на осмотр в инфекционную больницу номер 1 Туапсе. У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка", - сообщили в министерстве, добавив, что решение об отправке их на карантин, либо о размещении в лагере будет принято по результатам осмотра.
Позднее в ведомстве уточнили, что дети останутся в больнице до утра. У них взяли тесты на коронавирус. "Если на следующее утро все будет хорошо,
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