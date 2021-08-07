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Из-за повышенной температуры 16 детей с поезда Мурманск-Адлер отправили на обследование

19:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышенная температура выявлена у 16 детей из Мурманска с поезда Мурманск - Адлер после прибытия в Туапсе. Ребят отправили на обследование в инфекционную больницу, сообщили ТАСС в субботу в министерстве образования Мурманской области.

Ранее с этого поезда в Краснодарском крае были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию 19 детей и двое сопровождающих из Карелии. Из Мурманска в Туапсе ехали 118 детей. Они направлялись в лагерь "Юбилейный".

"<...> 16 детей из Мурманской области везут на осмотр в инфекционную больницу номер 1 Туапсе. У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка", - сообщили в министерстве, добавив, что решение об отправке их на карантин, либо о размещении в лагере будет принято по результатам осмотра.

Позднее в ведомстве уточнили, что дети останутся в больнице до утра. У них взяли тесты на коронавирус. "Если на следующее утро все будет хорошо,

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