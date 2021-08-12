Принудительной вакцинации от COVID-19 в Белоруссии не будет - Лукашенко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости в принудительной вакцинации населения от коронавируса, все должно быть на добровольной основе. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко заявил в четверг, посещая ОАО "БелВитунифарм" (Витебская область).



"Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - сказал белорусский президент.



Лукашенко отметил, что не видит "глобальных поводов для беспокойства" в связи с коронавирусной инфекцией. "В очередной раз хочу заверить всех: мы справляемся с этой бедой на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, политических дрязг", - подчеркнул президент Белоруссии.



