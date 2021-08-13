В Дании больше не нужно будет носить маски в транспорте

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиры общественного транспорта в Дании с субботы 14 августа больше не обязаны будут носить защитные маски. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе министерства транспорта страны.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда большая часть населения вакцинирована, и мы возвращаемся к более нормальной повседневной жизни", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Бенни Энгельбрехта.

Ранее планировалось, что требование масок на транспорте будет отменено с 1 сентября. Для самолетов и аэропортов оно по-прежнему остается в силе, поскольку включено в международные правила.

С субботы в магазинах и в парикмахерских страны также не требуется соблюдение дистанции между посетителями, сообщило управление здравоохранения.

62,4% датчан полностью вакцинированы, 73,7% получили первую прививку.