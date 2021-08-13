В Дании больше не нужно будет носить маски в транспорте
14:00 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажиры общественного транспорта в Дании с субботы 14 августа больше не обязаны будут носить защитные маски. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе министерства транспорта страны.
"Сейчас мы находимся в ситуации, когда большая часть населения вакцинирована, и мы возвращаемся к более нормальной повседневной жизни", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Бенни Энгельбрехта.
Ранее планировалось, что требование масок на транспорте будет отменено с 1 сентября. Для самолетов и аэропортов оно по-прежнему остается в силе, поскольку включено в международные правила.
С субботы в магазинах и в парикмахерских страны также не требуется соблюдение дистанции между посетителями, сообщило управление здравоохранения.
62,4% датчан полностью вакцинированы, 73,7% получили первую прививку.
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