0
0
134
НОВОСТИ

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве

22:40 23.08.2021 Источник: Интерфакс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российском военном ведомстве настроены на динамичное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Саудовской Аравией.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Xаледом бен Салманом Аль-Саудом в понедельник.

Шойгу поблагодарил принца за то, что он посетил VII-й Международный военно-технический форум "Армия-2021".

В присутствии Шойгу заместителем министра обороны России Александром Фоминым и замминистра обороны королевства было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Саудовской Аравии о военном сотрудничестве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 23.08.2021
Бывший афганский министр в Германии работает в службе доставки
0
202
21:20 23.08.2021
Пентагон не может сказать, сколько вооружений США попало в руки талибов
0
241
20:40 23.08.2021
Главу безопасности убитого президента Гаити обвинили в пособничестве убийцам - СМИ
0
264
20:30 23.08.2021
Владимир Путин осмотрел военно-патриотический центр «Авангард» в парке «Патриот»
0
257
20:00 23.08.2021
СПЧ не нашел нарушений законодательства в решении о включении ТК "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов - Фадеев
0
348
19:20 23.08.2021
Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
0
347
19:07 23.08.2021
Ректор МГЮА Блажеев: Акция «Миллион призов» - абсолютно законный социальный проект
0
333
18:50 23.08.2021
Сбер принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода
0
370
18:40 23.08.2021
Россия получила $18 млрд от Международного валютного фонда
0
435
18:00 23.08.2021
В Хабаровском крае застрелили тигра, напавшего на человека
0
399

Возврат к списку