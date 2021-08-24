Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
22:40 23.08.2021 Источник: Интерфакс
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российском военном ведомстве настроены на динамичное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Саудовской Аравией.
"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Xаледом бен Салманом Аль-Саудом в понедельник.
Шойгу поблагодарил принца за то, что он посетил VII-й Международный военно-технический форум "Армия-2021".
В присутствии Шойгу заместителем министра обороны России Александром Фоминым и замминистра обороны королевства было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Саудовской Аравии о военном сотрудничестве.
НОВОСТИ
- 22:00 23.08.2021
- Бывший афганский министр в Германии работает в службе доставки
- 21:20 23.08.2021
- Пентагон не может сказать, сколько вооружений США попало в руки талибов
- 20:40 23.08.2021
- Главу безопасности убитого президента Гаити обвинили в пособничестве убийцам - СМИ
- 20:30 23.08.2021
- Владимир Путин осмотрел военно-патриотический центр «Авангард» в парке «Патриот»
- 20:00 23.08.2021
- СПЧ не нашел нарушений законодательства в решении о включении ТК "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов - Фадеев
- 19:20 23.08.2021
- Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
- 19:07 23.08.2021
- Ректор МГЮА Блажеев: Акция «Миллион призов» - абсолютно законный социальный проект
- 18:50 23.08.2021
- Сбер принял участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода
- 18:40 23.08.2021
- Россия получила $18 млрд от Международного валютного фонда
- 18:00 23.08.2021
- В Хабаровском крае застрелили тигра, напавшего на человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать