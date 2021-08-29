Захарова: Российским интернет-сервисам нужно успеть выйти на мировой рынок

15:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские сервисы должны успеть занять долю мирового рынка, пока интернет- пространство не стало разделенным окончательно. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на дискуссии в рамках Российской креативной недели.

"Пока еще глобальное интернет-пространство не разделено окончательно, пока еще в интернете не существует четких национальных границ, конечно, нужно закладывать туда эту глобальную возможность", - сказала она, отвечая на вопрос, нужен ли России видеохостинг, которым будут пользоваться во всем мире.

"Почему же отказывать себе в той многомиллионной аудитории, которая является русскоязычной и которая хочет работать, жить и созидать в русскоязычной среде", - продолжила дипломат.

По словам Захаровой, негативная тенденция разделения интернет-пространства набирает обороты, однако, несмотря на это, российским сервисам необходимо предусматривать возможность выхода на мировой рынок, "пока еще интернет не имеет виз".