Путина официально попросили признать шаманизм одной из религий России

10:32

Российские шаманы направили обращение президенту России Владимиру Путину, где попросили придать шаманизму статус одной из религий, тогда как сейчас он находится «в задавленном состоянии», сообщил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

«Шаманизм является старейшей из всех религий, сопровождающей человеческое общество на протяжении его тысячелетней истории. Он был фундаментом для образования традиционных религий многих народов, сохранившись в их обрядовой практике», — говорится в обращении, текст которого опубликован странице Управления верховного шамана в соцсети «ВКонтакте».

Документ приняли на съезде шаманов, состоявшемся в начале августа. Шаманы попросили президента уравнять их религию с другими. sibnet.ru