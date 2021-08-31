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Американцы перед уходом вывели из строя военную технику, которая находилась в аэропорту Кабула

11:32 31.08.2021 Источник: Интерфакс

Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

"Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.

По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.

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