Американцы перед уходом вывели из строя военную технику, которая находилась в аэропорту Кабула
11:32 31.08.2021 Источник: Интерфакс
Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщил журналистам глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
"Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими", - сказал он.
По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в твиттере, что США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд.
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