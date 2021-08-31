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Слова Грудинина об иске в суд Памфилова назвала "предвыборным трепом"

18:20 31.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что расценивает заявление директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина о подаче на нее в суд как "предвыборный треп", однако, в случае поступления иска, она готова быть ответчиком по этому вопросу.

Грудинин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник заявил, что намерен подать в суд на главу ЦИК. В частности, бизнесмена возмутили слова Памфиловой о том, что он якобы выводил в офшоры миллиарды рублей.

"Никакой перепалки нет. Было мое утверждение, от которого я не отказываюсь. Его (Грудинина - прим. ТАСС) реакцию я расцениваю как предвыборный треп. Пока идет кампания, они эту тему будут муссировать. Мы уже это проходили в 2018 году, тогда тоже они грозились подать на ЦИК в суд. Вот прошло три года. И где этот иск?", - приводит слова Памфиловой телеграм-канал ЦИК во вторник.

Председатель комиссии выразила уверенность, что "пройдет кампания и сейчас не будет никакого иска". "И до ЕСПЧ они не дойдут. А если вот [жалоба в суд] будет, я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста, чтобы в конце концов суд поставил все точки над i: что у него есть, куда он вывозил налоги, чтобы не платить родному государству, как он с женой делил свои миллиарды и так далее. Любой вариант меня устраивает", - отметила Памфилова.

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