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НОВОСТИ

Доля солнца и ветра в энергобалансе России может достигнуть 10% через 20 лет - Новак

16:32 02.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля солнечной и ветряной энергии в энергобалансе России через 20 лет может достигнуть 10%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак во время проведения просветительского марафона "Новое знание".

"Мы ставим перед собой амбициозные цели, уже мы ввели 3 ГВт таких мощностей. В ближайшие 20 лет мы достигнем где-то около 10% в балансе солнечных и ветряных электростанций", - сказал он.

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