Мулла Барадар возглавит правительство талибов в Афганистане - Reuters
11:20 03.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство в Афганистане. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники в экстремистской организации.
По их данным, в новую администрацию также войдут мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) и представитель радикалов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай.
В среду член комиссии по культуре "Талибана" Анамуллах Самангани заявил телеканалу "Толо ньюс", что правительство Афганистана может возглавить лидер движения мулла Хибатулла Ахундзада. В тот же день агентство Хама пресс со ссылкой на источники сообщало, что Абдул Гани Барадар будет назначен министром иностранных дел, мулла Якуб займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани (сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани) станет министром внутренних дел.
Ожидается, что состав своего кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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