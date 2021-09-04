Через 5-10 лет Владивосток может стать миллионником - губернатор

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владивосток может стать городом-миллионником через 5-10 лет, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.



Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока, при объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев написал в своем телеграм-канале, что Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, а позже на ВЭФ сообщил журналистам, что это произойдет в 2034 году.



"Существует такое понятие, как Владивостокская агломерация. <...> Владивосток с Находкой, с Надеждинским районом с перспективами строительства это уже примерно <...> 850 тыс. жителей. Те решения, которые были приняты и поддержаны президентом по строительству "Дальневосточного квартала" в Надеждинском районе, дадут возможность ввести несколько сотен тысяч квадратных метров жилья, соответственно, несколько десятков тысяч жителей появится на этой территории, и вот вам агломерация, вот вам тот же самый миллион [жителей], который будет замкнут в единое экономическое пространство. <...> Это небыстрый вопрос, потребуется от пяти до десяти лет для этих шагов", - сказал Кожемяко.



Он отметил, что новые микрорайоны будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.



