Через 5-10 лет Владивосток может стать миллионником - губернатор
11:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока, при объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев написал в своем телеграм-канале, что Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, а позже на ВЭФ сообщил журналистам, что это произойдет в 2034 году.
"Существует такое понятие, как Владивостокская агломерация. <...> Владивосток с Находкой, с Надеждинским районом с перспективами строительства это уже примерно <...> 850 тыс. жителей. Те решения, которые были приняты и поддержаны президентом по строительству "Дальневосточного квартала" в Надеждинском районе, дадут возможность ввести несколько сотен тысяч квадратных метров жилья, соответственно, несколько десятков тысяч жителей появится на этой территории, и вот вам агломерация, вот вам тот же самый миллион [жителей], который будет замкнут в единое экономическое пространство. <...> Это небыстрый вопрос, потребуется от пяти до десяти лет для этих шагов", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что новые микрорайоны будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.
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