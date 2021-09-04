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НОВОСТИ

Избежать выгорания врачам помогут психологи, уверен академик Румянцев

13:10 04.09.2021


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Фото из личного архива Александра Румянцева
Работа в лечебных учреждениях клинических психологов позволит оказывать помощь не только пациентам и членам их семей, но медикам, что уменьшит опасность профессионального выгорания врачей, считает  академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. «Профессиональное выгорание часто связано с отсутствием прямого конечного результата. Врач, который теряет пациента, всегда испытывает сложные чувства. Когда врач ощущает свое бессилие, невозможность помочь, он безусловно нуждается в поддержке со стороны психолога», — говорит врач.

По его словам, также психологи способны улучшить микроклимат в коллективе и помочь персоналу сохранить интереса к работе. «Работа в коллективе — это не только выполнение прямых обязанностей, это еще и правильной настрой и организация внутренней жизни», — подчеркнул Александр Румянцев.

По словам доктора медицинских наук, ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой, врачи постоянно испытывают стресс из-за большой нагрузки и ответственности.  Кроме того, профессиональное выгорание отмечают примерно 70% врачей, что может грозить дефицитом кадров в первичном звене медицины.

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