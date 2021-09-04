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С юга Сирии в провинцию Идлиб направятся боевики вооруженной оппозиции - СМИ

16:20 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены формирований сирийской оппозиции, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, покинут в субботу город Дераа-эль-Балад на юге Сирии. Как сообщил телеканал "Аль-Хадас", они направятся вместе с семьями в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных группировок.

Сирийские войска ранее открыли два прохода для вывода боевиков из Дераа-эль-Балад, для их перемещения в Идлиб предоставлены 24 автобуса.

Группа непримиримых оппозиционеров срывала выполнение достигнутого 14 августа при содействии российских военных соглашения о локальном примирении. В пятницу в результате обстрела кварталов, находящихся под защитой правительственных сил, погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения.

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