0
0
57
НОВОСТИ

Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

18:10 04.09.2021

654.jpg
Фото Галины Бродской
В Москве студенты и представители молодежных организаций обсудили перспективы развития медицины и фармацевтики. Как отмечают эксперты, ситуация на фармрынке такова, что лекарственные препараты производятся из субстанций, изготовленных главным образом в Индии и Китае.
«Если бы вы спросили меня еще три года назад, я бы сказал, что это нормально, - отмечает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. - Это глобальный рынок: что-то делается в Индии, что-то в Китае. Но когда пришел коронавирус, все заводы Китая резко встали и отечественные производители не могли закупить субстанции. Хорошо, что китайцы сумели быстро локализовать эту угрозу у себя в стране и на сегодняшний день там лишь единичные случаи распространения коронавируса. А если бы этого не произошло, где бы мы покупали лекарственные субстанции?»

По словам эксперта, государству нужно работать над тем, чтобы локализовать производство субстанций в РФ, обеспечивая технологический суверенитет и лекарственную безопасность.  «Еще 10 лет мы не могли подумать, что против России могут вводиться санкции и что они могут быть негуманными, а сейчас мы уже готовы ко всему. Мы большая и сильная страна. И должны стремиться к тому, чтобы лучшие технологии были  сосредоточены у нас», — подчеркнул эксперт. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 04.09.2021
Рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей фиксируется властями городов США - СМИ
0
27
17:20 04.09.2021
Подтвердились данные о финансировании Навального иностранными посольствами - Захарова
0
174
17:10 04.09.2021
В 2022 году студии саудовских спутниковых телеканалов переместятся из Дубая в Эр-Рияд
0
165
16:20 04.09.2021
С юга Сирии в провинцию Идлиб направятся боевики вооруженной оппозиции - СМИ
0
233
16:10 04.09.2021
Митрополит Иларион считает, что христианам лучше покинуть Афганистан
0
223
15:37 04.09.2021
Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте
0
260
15:20 04.09.2021
В Минске высели картину с изображением Лукашенко с автоматом
0
300
15:10 04.09.2021
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после жалоб на признаки отравления у учеников
0
270
14:20 04.09.2021
Штраф за запрещенный контент на 72 млн рублей грозит Facebook, Twitter и Telegram
0
322
14:10 04.09.2021
Во 2-й половине сентября Литва начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией
0
342

Возврат к списку