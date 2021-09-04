Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

18:10

Фото Галины Бродской

В Москве студенты и представители молодежных организаций обсудили перспективы развития медицины и фармацевтики. Как отмечают эксперты, ситуация на фармрынке такова, что лекарственные препараты производятся из субстанций, изготовленных главным образом в Индии и Китае.«Если бы вы спросили меня еще три года назад, я бы сказал, что это нормально, - отмечает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. - Это глобальный рынок: что-то делается в Индии, что-то в Китае. Но когда пришел коронавирус, все заводы Китая резко встали и отечественные производители не могли закупить субстанции. Хорошо, что китайцы сумели быстро локализовать эту угрозу у себя в стране и на сегодняшний день там лишь единичные случаи распространения коронавируса. А если бы этого не произошло, где бы мы покупали лекарственные субстанции?»

По словам эксперта, государству нужно работать над тем, чтобы локализовать производство субстанций в РФ, обеспечивая технологический суверенитет и лекарственную безопасность. «Еще 10 лет мы не могли подумать, что против России могут вводиться санкции и что они могут быть негуманными, а сейчас мы уже готовы ко всему. Мы большая и сильная страна. И должны стремиться к тому, чтобы лучшие технологии были сосредоточены у нас», — подчеркнул эксперт.