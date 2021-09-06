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НОВОСТИ

Литовские таможенники, нечаянно "заехавшие" в Россию, вернулись на родину

15:00 06.09.2021 Источник: Интерфакс

Два литовских таможенника, которые в пятницу проверяли на границе с Россией поезд Москва-Калининград и по ошибке были вывезены в Калининградскую область, вернулись домой, сообщил представитель по связям с общественностью таможенного департамента Литвы Витас Волунгявичюс.

Он рассказал, что днем 3 сентября два сотрудника таможни отправились проверять поезд "Калининград-Москва". "Без разрешения таможни поезд двинулся и вывез их в Калининградскую область. Таможня сразу же обратилась к пограничникам, в МИД Литвы, также были информированы и консульские работники", - сообщил Волунгявичюс.

В Литве начато расследование инцидента, поскольку поезд мог отправиться только после разрешения таможни.

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