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Введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией поддержано сеймом Польши

21:10 06.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение польского правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией было поддержано большинством депутатов. За эту меру в понедельник проголосовали 247 парламентариев, 168 были против, воздержались 20.

Распоряжение о введении ЧП вступило в силу в пятницу после подписания соответствующего распоряжения президентом республики Анджеем Дудой. Сейм (нижняя палата парламента) мог бы отменить решение главы государства, если бы против выступило большинство депутатов. Однако правящую в республике партию Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" поддержали депутаты объединения "Конфедерация". Против выступили "Гражданская коалиция" и "Левые".

Чрезвычайное положение будет действовать в течение 30 дней. Оно введено на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 в Люблинском. В частности, оно означает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. На территории, охваченной ЧП, не смогут находиться лица, которые не живут, не работают или не учатся в этих местах.

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