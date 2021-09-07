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НОВОСТИ

Власти Москвы не планирую вводить в ближайшее время никаких "ковидных" ограничений

21:45 07.09.2021 Источник: Интерфакс

Московские власти намерены использовать все возможности, чтобы город жил нормальной жизнью, в ближайшее время новые ограничения из-за COVID-19 вводить не планируют, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма. В ближайшее время мы точно никаких ограничительных мер не собираемся вводить", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".

Мэр добавил, что прогнозировать развитие ситуации непросто, но город готов "к любому сценарию". Так, резервные COVID-госпитали в столице закрывать не будут.

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