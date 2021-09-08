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Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД

13:20 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия примет соответствующие меры в отношении эстонского дипломата в ответ на невыдачу визы российскому дипломату в Эстонии. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"8 сентября послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа в визе российскому дипломату, - сообщила она. - Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам - вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве. Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать".

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