Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия примет соответствующие меры в отношении эстонского дипломата в ответ на невыдачу визы российскому дипломату в Эстонии. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"8 сентября послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа в визе российскому дипломату, - сообщила она. - Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам - вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве. Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать".