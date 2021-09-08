Экономический кризис в РФ из-за пандемии полностью еще не миновал - Силуанов
15:12 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономический кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, полностью еще не закончился. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
"Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 15:32 08.09.2021
- Исландия запускает крупнейшую в мире установку для улавливания углекислого газа из воздуха
- 15:00 08.09.2021
- Информация CNN подтверждает, что спецслужбы Украины осуществляют акты гостерроризма - ФСБ
- 14:32 08.09.2021
- Общий баланс бюджета РФ в 2021 г. будет нулевым - Силуанов
- 14:25 08.09.2021
- В российских школах фастфуда быть не должно - Баженов
- 14:16 08.09.2021
- Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника
- 14:00 08.09.2021
- Лесные пожары в РФ практически потушены - Рослесхоз
- 13:52 08.09.2021
- 100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях - Румянцев
- 13:32 08.09.2021
- МИД КНР счел "заседанием ради заседания" встречу G7 по Афганистану, куда звали РФ и Китай
- 13:30 08.09.2021
- Евгений Попов одобрил желание школьников учиться журналистике
- 13:20 08.09.2021
- Россия ответит на невыдачу Эстонией визы российскому дипломату - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать