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Экономический кризис в РФ из-за пандемии полностью еще не миновал - Силуанов

15:12 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, полностью еще не закончился. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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