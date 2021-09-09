К коалиции Анатолия Вассермана и Дмитрия Певцова присоединился представитель Партии пенсионеров врач Эрик Праздников

18:23

Фото: Андрей Летов



На прошедшем сегодня совместном брифинге, о планах совместной коалиционной деятельности в новой Государственной Думе заявили член Партии пенсионеров, заслуженный врач России Эрик Праздников, актер Дмитрий Певцов и аналитик и эрудит Анатолий Вассерман.

В круг первостепенных задач, по словам участников коалиции, входит отмена результатов «псевдопенсионной реформы», возвращение прежнего пенсионного возраста, и ликвидация Пенсионного фонда. Также важны вопросы, связанные с детьми и молодежью, системой образования, доступностью творческих занятий и технического творчества. Отмечена важность совместной работы в части восстановления системы здравоохранения, пострадавшей от «оптимизации», поддержка отечественной науки и биотехнологий, и важный акцент - на увеличении финансирования здравоохранения, в частности - повышение качества медобразования.

Все названные в ходе пресс-брифинга темы будут в дальнейшем прорабатыватся с точки зрения федеральных задач и в применении к проблемам столичного региона.