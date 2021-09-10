Глава МИД Польши признал, что Варшаве не удалось остановить реализацию Nord Stream 2

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Варшавы по отношению к проекту "Северный поток - 2" не изменилась, однако его реализацию, несмотря на противодействие, не удалось остановить. Об этом заявил в пятницу глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом (формат "Веймарский треугольник").

"В действительности то, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции. Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено", - сказал Рау. Он призвал ЕС сосредоточить отныне внимание на недопущении возникновения потенциальных рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском проекта.