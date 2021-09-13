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Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании

14:40 13.09.2021

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Автор фото: Кирилл Журавок
Дмитрий Певцов, народный артист России, независимый кандидат в депутаты Государственной Думы по округу Медведково зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании, о чем сообщил своим поклонникам и избирателям в соцсетях:

«Я зарегистрировался на сайте госуслуги на дистанционное электронное голосование. Это удобно и безопасно, прежде всего. Мы все уже научились общаться с компьютерами, планшетами и телефонами. Заказываем себе такси, еду, билеты. Голосовать онлайн тоже удобно и, особенно отмечу, безопасно, не надо идти на избирательный участок и встречаться с другими людьми, вдруг они заболели» - сообщил народный артист России.

Напоминаем: регистрация на онлайн-голосование будет открыта до 23:59 13 сентября на сайте госуслуг. Дистанционно можно проголосовать на выборах в Госдуму, довыборах в Московскую городскую Думу и муниципальный совет района Щукино.

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