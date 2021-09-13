Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании
14:40 13.09.2021
|Автор фото: Кирилл Журавок
«Я зарегистрировался на сайте госуслуги на дистанционное электронное голосование. Это удобно и безопасно, прежде всего. Мы все уже научились общаться с компьютерами, планшетами и телефонами. Заказываем себе такси, еду, билеты. Голосовать онлайн тоже удобно и, особенно отмечу, безопасно, не надо идти на избирательный участок и встречаться с другими людьми, вдруг они заболели» - сообщил народный артист России.
Напоминаем: регистрация на онлайн-голосование будет открыта до 23:59 13 сентября на сайте госуслуг. Дистанционно можно проголосовать на выборах в Госдуму, довыборах в Московскую городскую Думу и муниципальный совет района Щукино.
НОВОСТИ
- 16:08 13.09.2021
- Банк России готовит поправки в закон о потребительском кредите в части его полной стоимости
- 16:00 13.09.2021
- Литва отклонила все просьбы об убежище, поданные азиатскими и африканскими нелегальными мигрантами
- 15:50 13.09.2021
- Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве
- 15:40 13.09.2021
- Собянин осмотрел новое здание поликлиники в районе Нагатинский Затон
- 15:32 13.09.2021
- Политизированный недопуск паралимпийцев РФ на Игры в 2016 г. не сломил их дух - Путин
- 15:12 13.09.2021
- Шурик из комедий Гайдая стал самым узнаваемым героем советского кино - опрос
- 15:00 13.09.2021
- Путин не исключил возможности своего ухода на карантин в связи пандемией
- 14:32 13.09.2021
- Путина на учениях "Запад-2021" будут сопровождать Шойгу и глава Генштаба Герасимов
- 14:12 13.09.2021
- В Кремле не прогнозируют заранее явку на думских выборах
- 14:00 13.09.2021
- Встреча Путина и Зеленского невозможна, если Киев планирует обсуждать Крым - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать