Дмитрий Певцов зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании

14:40

Автор фото: Кирилл Журавок

, народный артист России, независимый кандидат в депутаты Государственной Думы по округу Медведково зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании, о чем сообщил своим поклонникам и избирателям в соцсетях:

«Я зарегистрировался на сайте госуслуги на дистанционное электронное голосование. Это удобно и безопасно, прежде всего. Мы все уже научились общаться с компьютерами, планшетами и телефонами. Заказываем себе такси, еду, билеты. Голосовать онлайн тоже удобно и, особенно отмечу, безопасно, не надо идти на избирательный участок и встречаться с другими людьми, вдруг они заболели» - сообщил народный артист России.

Напоминаем: регистрация на онлайн-голосование будет открыта до 23:59 13 сентября на сайте госуслуг. Дистанционно можно проголосовать на выборах в Госдуму, довыборах в Московскую городскую Думу и муниципальный совет района Щукино.