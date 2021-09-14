Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

17:40

Мэром Москвы Сергеем Собяниным подписано постановление о ряде изменений в правилах и регламенте предоставления кашеринговых услуг - сообщила пресс-служба мэра и Правительства Москвы. В частности увеличиваются максимальные габариты и сроки аренды, также предусмотрена интеграция операторов в приложение «Московский транспорт».

В материалах указывается о принятии ряда мер, позволяющих увеличить привлекательность наемного автомобиля перед личным транспортом: «Это позволит операторам каршеринга расширить модельный ряд машин, что будет дополнительным стимулом для горожан отказаться от приобретения личного автомобиля», — подчеркивается в сообщении.

Повышен экологический класс автомобиля каршеринга - не ниже Евро 5 (ранее - не ниже Евро 4), благодаря чему существенно снизится экологическое загрязнение окружающей среды. Увеличен срок аренды наемного автомобиля с 24 часов до 7 дней, также добавлено требование по интеграции операторов каршеринга в приложение «Московский транспорт». Это позволит бронировать и оплачивать автомобили внутри приложения. Сокращено количество бюрократических операций - выдача льготных парковочных разрешений теперь переведена в цифровой вид.

Кроме того, кашериногвым компаниям, выполняющим порядок предоставления услуг, предоставляются льготы на платных московских парковках.

Ожидается, что внесенные изменения повысят популярность наемных автомобилей перед собственным транспортом у жителей столицы - заключили в пресс-службе.