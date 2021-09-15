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ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном

13:00 15.09.2021 Источник: Интерфакс

Силовые структуры Таджикистана держат ситуацию на границе с Афганистаном под контролем, но Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поможет в случае обострения обстановки, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Сегодня там ситуация неблагоприятная, но таджикские пограничники и правоохранительные органы полностью контролируют рубежи страны", - сказал Зась о ситуации на границе Таджикистана и Афганистана после заседания в Душанбе совета глав МИД, Минобороны и секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Поэтому все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ, Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и военно-техническая помощь", - сказал Зась, которого цитирует пресс-служба ОДКБ

Зась отметил, что 16 сентября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ будут детально рассмотрены предложения по предотвращению возможных угроз из Афганистана.

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