Сергей Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

13:47

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Боткина после капремонта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин - передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Посмотрел амбулаторный центр онкологический Боткинской больницы. Мы над ним давно работали. Такие крупные серьезные работы завершены. Здесь не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортна для пациентов и врачей. В целом уже серьезно так вырисовывается контур всей онкологической службы города, которую мы с вами обсуждали много лет, вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных, амбулаторных центров. По сути, пациент приходит и остается на всю жизнь под вашим наблюдением, вниманием», - отметил мэр в ходе общения с врачами больницы.

Он подчеркнул, что в обеспечение столичных жителей онкологической помощью власти вкладывают серьезные средства и добавил, что «очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводилась до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве».

Также градоначальником отмечено открытие в 2021 году на базе Боткинской больницы современного эндоскопического центра, благодаря которому можно будет организован полный спектр диагностики и лечения, кроме того, благодаря мощностям нового центра появится возможность проводить до 160 тысяч консультаций в год.

В сообщении пресс-службы мэрии и правительства Москвы говорится о завершении капремонта трех корпусов Боткинской больницы в сентябре 2021 года, №28 (центр амбулаторной онкологической помощи), №7 (хирургический) и №8 (пищеблок). Капитальный ремонт корп. 28 начат в июне 2020 года и завершен в сентябре 2021 года, пятиэтажный корпус был почти полностью реконструирован под создание нового современного амбулаторного онкологического центра. Центр оснащен современным оборудованием самого высокого качества, прием первых пациентов ЦАОП запланирован на 27 сентября 2021 года, прием пациентов будет проходить ежедневно с 8:00 до 20:00.