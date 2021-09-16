В Махачкале 16 детей госпитализированы после распыления в школе неизвестного вещества
13:05 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 16 учеников госпитализированы, трое находятся в реанимации, сообщили в среду в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.
"В скорую помощь поступил вызов об отравлении детей. На место выехали медработники, сотрудники правоохранительных органов и министерства. Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации", - говорится в сообщении ведомства.
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