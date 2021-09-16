Сборная России поднялась на 37-ю строчку в рейтинге ФИФА
16:12 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1 475 очков.
Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 832 очка), на втором месте идет команда Бразилии (1 811), на третье место поднялись англичане (1 755), четвертой идет сборная Франции (1 754), на пятой позиции - команда Италии (1 735), на шестой - сборная Аргентины (1 725). На седьмую строчку поднялась команда Португалии (1 674), восьмое место у испанцев (1 673), девятое - у мексиканцев (1 666). Замыкает первую десятку команда Дании (1 658).
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