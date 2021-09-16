В ДТП с автобусом под Калугой пострадали 8 человек - МЧС РФ

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком под Калугой. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.



"По предварительной информации, 11 человек пострадали, из них три погибли", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что автобус перевозил рабочих, в нем находились 12 человек.



