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В ДТП с автобусом под Калугой пострадали 8 человек - МЧС РФ

21:15 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком под Калугой. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По предварительной информации, 11 человек пострадали, из них три погибли", - сказали в пресс-службе. В МЧС добавили, что автобус перевозил рабочих, в нем находились 12 человек.

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