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Сейм Латвии намерен запретить самоуправлениям заключать договоры о сотрудничестве с РФ

13:20 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Латвии намерен запретить местным самоуправлениям совершать действия, которые противоречат официальному внешнеполитическому курсу государства, в том числе ограничить их сотрудничество с Россией. Об этом в пятницу сообщила газета "Неаткарига".

Согласно сообщению издания, с этой инициативой выступили члены комиссии Сейма по иностранным делам после того как самоуправление города Даугавпилса подписало с генконсульством России протокол о намерениях по обновлению в городе мемориала советским воинам на средства РФ. Самоуправление Резекне, в свою очередь, привлекло к реализации схожего проекта генерального консула РФ в Даугавпилсе Евгения Колесникова, сообщает издание.

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