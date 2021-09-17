Сейм Латвии намерен запретить самоуправлениям заключать договоры о сотрудничестве с РФ
13:20 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сейм (парламент) Латвии намерен запретить местным самоуправлениям совершать действия, которые противоречат официальному внешнеполитическому курсу государства, в том числе ограничить их сотрудничество с Россией. Об этом в пятницу сообщила газета "Неаткарига".
Согласно сообщению издания, с этой инициативой выступили члены комиссии Сейма по иностранным делам после того как самоуправление города Даугавпилса подписало с генконсульством России протокол о намерениях по обновлению в городе мемориала советским воинам на средства РФ. Самоуправление Резекне, в свою очередь, привлекло к реализации схожего проекта генерального консула РФ в Даугавпилсе Евгения Колесникова, сообщает издание.
НОВОСТИ
- 13:32 17.09.2021
- МИД России назвал освободительным походом введение советских войск в Польшу в сентябре 1939 года
- 13:05 17.09.2021
- Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд - СМИ
- 13:00 17.09.2021
- Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн - Песков
- 12:35 17.09.2021
- Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
- 12:32 17.09.2021
- Быстрый рост необеспеченного потребкредитования разгоняет инфляцию в РФ - глава ЦБ
- 12:30 17.09.2021
- Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади
- 12:20 17.09.2021
- В Москве выявили 2 537 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 17.09.2021
- Ольга Кабо получила звание народного артиста Чечни
- 12:00 17.09.2021
- В России выявили 19 905 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 17.09.2021
- Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать