Около 60 автобусных рейсов в день выполняются для голосующих в РФ жителей ЛНР из Луганска
10:30 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С Ярмарочной площади [ежедневно осуществляется] около 40 рейсов, с утра - каждые 10 минут, потом интервал увеличивается. С ж/д вокзала - около 20 автобусов", - приводит слова Титаренко агентство Луганскинформцентр.
Как уточняет агентство, очередная группа луганчан, подававших заявки для участия в выездном голосовании, отправилась в субботу в Ростовскую область. Выезды осуществляются и из других городов и районов ЛНР.
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