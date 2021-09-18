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Около 60 автобусных рейсов в день выполняются для голосующих в РФ жителей ЛНР из Луганска

10:30 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобусы из Луганска выполняют ежедневно около 60 рейсов в Ростовскую область для участия жителей Луганской народной республики (ЛНР) в выездном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом в субботу сообщил начальник отдела по гуманитарным вопросам администрации Луганска Владимир Титаренко.

"С Ярмарочной площади [ежедневно осуществляется] около 40 рейсов, с утра - каждые 10 минут, потом интервал увеличивается. С ж/д вокзала - около 20 автобусов", - приводит слова Титаренко агентство Луганскинформцентр.

Как уточняет агентство, очередная группа луганчан, подававших заявки для участия в выездном голосовании, отправилась в субботу в Ростовскую область. Выезды осуществляются и из других городов и районов ЛНР.

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