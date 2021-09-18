А Кабуле взорвался заминированный автомобиль, есть пострадавшие - СМИ

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два человека получили в субботу ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил афганский телеканал "Толо ньюс".



По его информации, было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к машине. Данные о состоянии пострадавших не приводятся.







