Крупная акция протеста против обязательной вакцинации от ковида проходит в Оттаве
20:35 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собравшиеся выступают против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения в Онтарио и других регионах ковид-паспортов, которые значительно ограничивают права канадцев. В частности, они не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы и даже не могут присутствовать на спортивных или других занятиях своих детей, так как без ковид-паспортов их просто не пускают внутрь стадионов, крытых катков и других предназначенных для детского спорта и творчества помещений.
"Мы должны бороться за наши права. Эти ограничения полностью нарушают положения канадской Хартии прав и свобод", - заявил со сцены один из участников митинга. "Власти разделяют наше общество на вакцинированных, которым можно все, и на невакцинированных, которые становятся людьми второго сорта. Мы должны сказать нет сегрегации", - добавила другая протестующая. На сцену также вышла девочка лет десяти, которая заявила, что выступает против обязательной вакцинации детей от коронавируса.
Крупная акция протеста против обязательной вакцинации от ковида проходит в Оттаве
НОВОСТИ
- 21:18 18.09.2021
- Венедиктов: Жалоб на систему электронного голосования практически не зафиксировано
- 20:45 18.09.2021
- Корабль "Буран" находится в "жутком состоянии" и необходимо передать его городу Байконуру - Рогозин
- 20:25 18.09.2021
- Из-за роста цен на газ Одесский завод удобрений останавливает производство
- 20:15 18.09.2021
- Политолог: Ряд экстремистских группировок стараются дискредитировать наблюдение за выборами
- 19:30 18.09.2021
- Канатоходец прошел по тросу на высоте 70 метров от Эйфелевой башни до театра Шайо в Париже
- 19:20 18.09.2021
- Из-за риска давления Запада на СМИ и политику РФ закон об иноагентах не отменят - Захарова
- 18:20 18.09.2021
- На одном из участков в Кемерове зафиксировали вброс бюллетеней
- 18:10 18.09.2021
- МВД и СБУ Украины провели учения на границе с Россией
- 18:05 18.09.2021
- Политолог Дмитрий Орлов назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий отказаться избирателям от ДЭГ
- 17:35 18.09.2021
- Андрей Воробьев: Приятно, что в Подмосковье большое количество людей принимают участие в выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать