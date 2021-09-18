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Крупная акция протеста против обязательной вакцинации от ковида проходит в Оттаве

20:35 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупная акция протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации проходит в субботу перед зданием национального парламента Канады, передает корр. ТАСС с места события из Оттавы (провинция Онтарио). По словам участников манифестации, на лужайке перед парламентом собралось несколько тысяч человек, полиция пока точных данных о численности акции не сообщала.

Собравшиеся выступают против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения в Онтарио и других регионах ковид-паспортов, которые значительно ограничивают права канадцев. В частности, они не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы и даже не могут присутствовать на спортивных или других занятиях своих детей, так как без ковид-паспортов их просто не пускают внутрь стадионов, крытых катков и других предназначенных для детского спорта и творчества помещений.

"Мы должны бороться за наши права. Эти ограничения полностью нарушают положения канадской Хартии прав и свобод", - заявил со сцены один из участников митинга. "Власти разделяют наше общество на вакцинированных, которым можно все, и на невакцинированных, которые становятся людьми второго сорта. Мы должны сказать нет сегрегации", - добавила другая протестующая. На сцену также вышла девочка лет десяти, которая заявила, что выступает против обязательной вакцинации детей от коронавируса.

Крупная акция протеста против обязательной вакцинации от ковида проходит в Оттаве

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