Эксперт: Технические возможности системы ДЭГ обеспечивают его надежность
17:32 19.09.2021
Технические особенности делают систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) надежной и прозрачной, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «С помощью блокчейна можно зафиксировать именно время событий, которое потом не оспоришь уже, потому что оно записано уже в ряде мест, это вопрос к технологии, - отметил эксперт. - И, соответственно, благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя, причем один участок, а наблюдателей неограниченное количество».
По словам Клименко, электронный формат дает возможность не просто следить за динамикой подачи голосов, но и возвращаться в прошлое, анализируя, насколько естественна была динамика голосования. «Если наблюдатель сидит (на участке), отошел в туалет, он пропустил бюллетень, то тут есть человеческий фактор, а (в электронном голосовании) вы можете взять блок за любой промежуток времени. Например, у вас есть сомнения, что в течении этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа и убедиться», - заявил эксперт.
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