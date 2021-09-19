В ЦИК назвали на данный момент число недействительных бюллетеней

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время более 8,5 тыс. бюллетеней на выборах в 17 регионах признаны недействительными.

"Теперь я скажу, что мы выявили по признанию недействительными бюллетеней на участках. По состоянию на 17:30 мск у нас в 17 субъектах РФ имеются случаи признания недействительными бюллетеней. Всего на 54 участках недействительными признано 8 539 бюллетеней", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.