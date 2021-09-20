Роскомнадзор запустит систему поиска противоправного контента
11:32 20.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
Но внедрение такой системы грозит замедлением работы анализируемых ресурсов, опасаются эксперты. Коммерсантъ
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