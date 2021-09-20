Устроивший стрельбу в университете в Перми, помимо ружья, имел при себе нож и патроны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодой человек, устроивший стрельбу в университете в Перми, кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож. Об этом на видео, опубликованном МВД России, сообщил обезвредивший и задержавший нападавшего сотрудник ДПС Константин Калинин.

"Забежал в здание, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лесенкам, окрикнул его: "Бросай". После этого молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь", - сказал он.