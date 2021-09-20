Пять человек погибли в результате стрельбы в Алма-Ате - полиция

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель казахстанского города Алма-Аты открыл в понедельник стрельбу, результате которой погибли пять человек, включая двоих полицейских. Как сообщила пресс-служба департамента полиции мегаполиса, подозреваемый задержан.

"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома - гражданин Д. 1967 года рождения - проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пять человек, в том числе двое полицейских, получили смертельные огнестрельные ранения. Подозреваемый обезврежен и задержан.