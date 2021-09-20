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Россиянку приговорили в Белоруссии к полутора годам заключения за клевету на Лукашенко

19:20 20.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Россиянку Ирину Викхольм приговорили в Белоруссии к полутора годам заключения за клевету на Александра Лукашенко. Приговор вынес районный суд Бреста. 58-летняя женщина находилась в СИЗО этого города с мая этого года. Она опубликовала в Твиттере портрет Лукашенко, а подпись под фотографией гласила, что он совершил акт государственного терроризма и авиапиратства, причем последнее было отсылом к словам главы авиакомпании Райнэйр Майкла О Лири, который эти слова и произнес. Максимальный срок по той статье пять лет. Российские власти знали о ситуации с Викхольм. В посольстве в Минске ТАСС сказали, что жалоб на содержание женщина не высказывала и ей оказывали всю необходимую юридическую помощь. Издание Lenta.ru со ссылкой на саму Викхольм пишет о том, что белорусские силовики заставляли ее признавать склонность к экстремистской деятельности, что было отражено и в представленной суду характеристике.

Приговор еще не вступил в силу. Он может быть обжалован и опротестован.  Эхо Москвы

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