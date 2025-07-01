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НОВОСТИ

РФ в этом году сохранит добычу угля, в следующем начнет ее наращивать

09:20 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго РФ рассчитывает, что добыча угля в России в текущем году сохранится на уровне прошлого года, а с 2026 года станет больше, сообщил в интервью ТАСС замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

«В целом же наша задача сейчас максимально поддержать угольную отрасль, сохранить объемы добычи, а затем уже выйти на стратегические задачи, заложенные в энергостратегии», — сказал Исламов. При этом сроки этого перехода зависят и от самой отрасли, которая сама борется с кризисом — реализует масштабную программу внутренних изменений, оптимизирует расходы, улучшает технологии, повышает производительность труда, а также ограничивает выплату дивидендов, считает замминистра.

Он уточнил, что в 2026 году Минэнерго ожидает роста добычи угля. «В следующем году уже ждем роста производственных показателей», — добавил замминистра.

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