Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских беcпилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря, пять — над территорией Курской области, четыре — над территорией Саратовской области, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей», — сообщили в Минобороны.