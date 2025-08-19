Дональд Трамп заявил что, «начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским»
02:00 19.08.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого началось обсуждение организации встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
"В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
"После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры - президенты обеих стран плюс я", - добавил Трамп.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора и далее тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.
"Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине", - подчеркнул Ушаков.
