Дональд Трамп заявил что, «начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским»

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого началось обсуждение организации встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

"В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры - президенты обеих стран плюс я", - добавил Трамп.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора и далее тесно контактировать по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Характерно, что Владимир Путин и Дональд Трамп условились и далее тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.

"Президент России вновь отметил важность предпринимаемых лично Дональдом Трампом усилий в поиске решений, ведущих к долгосрочному урегулированию на Украине", - подчеркнул Ушаков.

