0
0
845
НОВОСТИ

Трамп по телефону сообщил Путину о переговорах с Зеленским в Вашингтоне

01:30 19.08.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС

Президент США Дональд Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, - сообщает Интерфакс.

"Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса. Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран", - сказал Ушаков журналистам ночью во вторник.

«Беседа продолжалась где-то минут 40 ориентировочно», — поделился дипломат, - пишет ТАСС

Портал Axios пишет, что «Трамп позвонил <…> Путину в понедельник в то время, когда <…> Владимир Зеленский и семь европейских лидеров собрались в Белом доме».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
36
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
126
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
178
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
234
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
247
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
298
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
315
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
355
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
318
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
335

Возврат к списку