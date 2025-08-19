Трамп по телефону сообщил Путину о переговорах с Зеленским в Вашингтоне

01:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Президент США Дональд Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, - сообщает Интерфакс.

"Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Наш президент тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи в верхах на Аляске и за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса. Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран", - сказал Ушаков журналистам ночью во вторник.

«Беседа продолжалась где-то минут 40 ориентировочно», — поделился дипломат, - пишет ТАСС



Портал Axios пишет, что «Трамп позвонил <…> Путину в понедельник в то время, когда <…> Владимир Зеленский и семь европейских лидеров собрались в Белом доме».