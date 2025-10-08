0
0
161
НОВОСТИ

Максимальное пособие по безработице с 1 февраля составит около 16 тыс. рублей — Котяков

09:32 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пособие по безработице с 1 февраля 2026 года будет увеличено по уровню инфляции — на 6,8%. Его максимальный размер составит около 16 тыс. рублей, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 08.10.2025
Полиция задержала пропалестинских активистов, оккупировавших здание вуза в Нидерландах
0
75
10:20 08.10.2025
ЕС давит на Бельгию, требуя разрешения на использование активов РФ для помощи Украине — FT
0
107
10:05 08.10.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 050 за тройскую унцию
0
131
10:00 08.10.2025
Большинство командиров кораблей имеют опыт боевых действий — главком ВМФ РФ
0
147
09:20 08.10.2025
Тунберг заявила, что ее и других активистов флотилии «Сумуд» пытали в израильской тюрьме
0
220
09:05 08.10.2025
Маневренные группы ВС РФ зашли на несколько улиц Звановки в ДНР, сообщил Марочко
0
228
09:00 08.10.2025
За ночь над регионами РФ сбиты 53 украинских БПЛА
0
224
22:56 07.10.2025
В Иркутской области состоялись соревнования нефтяников по спортивному туризму
0
695
22:34 07.10.2025
Обладатель Научной премии Сбера объяснил значение работы нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
0
677
21:20 07.10.2025
Путин после визита в Петербург провел оперативное совещание с членами Совбеза
0
798

Возврат к списку