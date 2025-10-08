Максимальное пособие по безработице с 1 февраля составит около 16 тыс. рублей — Котяков
09:32 08.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пособие по безработице с 1 февраля 2026 года будет увеличено по уровню инфляции — на 6,8%. Его максимальный размер составит около 16 тыс. рублей, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — сказал он.
