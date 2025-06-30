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Украинские чиновники за закрытыми дверьми все чаще говорят о прекращении огня — FT

21:20 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские чиновники в приватных беседах с западными лидерами все чаще призывают к прекращению огня. Об этом говорится в колонке обозревателя британской газеты Financial Times Гидеона Рахмана.

«Год или два назад такие призывы [о прекращении огня] считались бы проявлением пораженчества. Теперь они все настойчивее звучат на закрытых встречах между украинскими и западными лидерами», — говорится в статье.

Как полагает Рахман, без четкой стратегии «над страной нависает угроза ощущения безнадежности». По его мнению, «если растущий пессимизм среди тех, кто внимательно следит за войной на Украине, оправдан, то весь воодушевляющий настрой, возникший после саммита НАТО, может вскоре рассеяться».

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