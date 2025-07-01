Дефицит осадков в июле прогнозируется более чем в 10 регионах РФ — Вильфанд

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицитное количество влаги в июле ожидается в 11 регионах России, при этом избыток прогнозируется лишь в пяти субъектах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дефицит осадков в июле будет фиксироваться на юге Центрального федерального округа — это Воронежская, Белгородская, Ростовская области, север Краснодарского края. Также дефицит прогнозируется в Оренбургской, Челябинской областях, в ЯНАО и ХМАО», — сказал он.

Вильфанд добавил, что затронет дефицит влаги и центральные районы Красноярского края, а также юго-восток Иркутской области. На Дальнем Востоке дефицит осадков будет отмечен в июле в Бурятии и северной половине Якутии.

Избыток осадков в июле прогнозируется на западе Центрального федерального округа — это Брянская, Тверская, Смоленская области, а также на юге Северо-Западного федерального округа — Новгородская, Псковская области. На остальной территории РФ осадки ожидаются в пределах нормы.