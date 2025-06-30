0
0
0
НОВОСТИ

Территория ЛНР освобождена на 100% — Пасечник

22:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на] 100%», — сказал Пасечник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11014
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11397
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10717
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11055
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10997
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10995
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10881
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11028
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10907
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10774

Возврат к списку