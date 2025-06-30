Территория ЛНР освобождена на 100% — Пасечник

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на] 100%», — сказал Пасечник.