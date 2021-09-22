В России могут упростить рефинансирование ипотеки

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России предложили упростить рефинансирование ипотеки. Инициатива принадлежит Федеральной антимонопольной службе.

Как сообщает сайт ведомства, законопроект направлен на согласование в Росреестр, Центробанк и Минфин. Согласно документу, предлагается установить чёткие сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы для полного досрочного погашения ипотеки.

При этом заёмщик должен быть извещён о размере задолженности в течение пяти календарных дней. Срок на предоставление банками закладных по кредитам, обеспеченных ипотекой жилых домов и квартир, ограничивается десятью рабочими днями. Говорит Москва