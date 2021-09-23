В России во второй раз с начала пандемии зафиксировали 820 смертей из-за ковида за сутки
12:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 438, что является максимумом с 15 августа. Общее количество инфицированных с начала пандемии увеличилось до 7 354 995, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост составил 0,29%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 567. Всего уже выздоровели 6 558 780 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 820 против 817 днем ранее, до 201 445. Таким образом, количество зарегистрированных за один день смертей в стране во второй раз достигло максимума с начала пандемии. В первый раз 820 летальных исходов за сутки в России фиксировали почти месяц назад, 26 августа.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,74%, следует из данных штаба.
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