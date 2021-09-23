0
0
129
НОВОСТИ

На борьбу с голодом в других странах США готовы выделить 5 млрд долларов

18:10 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделят в целом 10 млрд долларов на борьбу с голодом и укрепление продовольственных систем в мире, при этом половина из этой суммы пойдет на такие нужды внутри самих США, еще 5 млрд будут предоставлены другим странам. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном Саммиту ООН по продовольственным системам, который пройдет в четверг.

"Я думаю, что большинство из вас слышали, что президент [Соединенных Штатов Джо Байден] пообещал, что США инвестируют 10 млрд долларов на то, чтобы ликвидировать голод и укрепить продовольственные системы как у себя дома, так и за границей", - отметила она. "5 млрд долларов из 10 млрд долларов, которые обещано выделить, пойдут на укрепление продовольственных систем в Соединенных Штатах, а еще 5 млрд долларов мы пообещаем выделить на укрепление продовольственных систем за рубежом, то есть ровно 50 на 50", - пояснила представитель администрации.

"Это обещание на несколько лет, на пятилетний срок, и идея заключается в том, чтобы не тянуть время с финансированием дольше этого", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 23.09.2021
Встреча Лаврова с сирийским главой МИД началась в Нью-Йорке
0
0
19:15 23.09.2021
В МТПП рассказали об итогах акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе»
0
12
19:10 23.09.2021
К 2023 году США планируют завершить процесс ликвидации химоружия - Пентагон
0
35
18:20 23.09.2021
В интересах европейцев Франция продолжит диалог с Россией - МИД
0
134
17:54 23.09.2021
«Муравьи», «Фоксы» и «Раскаты»
0
159
17:40 23.09.2021
Министр обороны Сербии проверил боеготовность войск на административной линии с Косовом
0
162
17:12 23.09.2021
Лауреаты Нобелевской премии в этом году из-за пандемии получат награды в своих странах
0
184
17:00 23.09.2021
ВС Якутии отказал в удовлетворении жалобы защиты Александра Габышева на его принудительное лечение
0
239
16:32 23.09.2021
Расходы на обеспечение работы «суверенного Рунета» оценили в 31 млрд рублей
0
268
16:12 23.09.2021
Роскосмос объявил тендер на сумму более 1 млрд рублей по пилотируемым полетам на Луну
0
269

Возврат к списку