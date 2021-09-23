На борьбу с голодом в других странах США готовы выделить 5 млрд долларов

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделят в целом 10 млрд долларов на борьбу с голодом и укрепление продовольственных систем в мире, при этом половина из этой суммы пойдет на такие нужды внутри самих США, еще 5 млрд будут предоставлены другим странам. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном Саммиту ООН по продовольственным системам, который пройдет в четверг.



"Я думаю, что большинство из вас слышали, что президент [Соединенных Штатов Джо Байден] пообещал, что США инвестируют 10 млрд долларов на то, чтобы ликвидировать голод и укрепить продовольственные системы как у себя дома, так и за границей", - отметила она. "5 млрд долларов из 10 млрд долларов, которые обещано выделить, пойдут на укрепление продовольственных систем в Соединенных Штатах, а еще 5 млрд долларов мы пообещаем выделить на укрепление продовольственных систем за рубежом, то есть ровно 50 на 50", - пояснила представитель администрации.



"Это обещание на несколько лет, на пятилетний срок, и идея заключается в том, чтобы не тянуть время с финансированием дольше этого", - сказала она.



