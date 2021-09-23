На борьбу с голодом в других странах США готовы выделить 5 млрд долларов
18:10 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я думаю, что большинство из вас слышали, что президент [Соединенных Штатов Джо Байден] пообещал, что США инвестируют 10 млрд долларов на то, чтобы ликвидировать голод и укрепить продовольственные системы как у себя дома, так и за границей", - отметила она. "5 млрд долларов из 10 млрд долларов, которые обещано выделить, пойдут на укрепление продовольственных систем в Соединенных Штатах, а еще 5 млрд долларов мы пообещаем выделить на укрепление продовольственных систем за рубежом, то есть ровно 50 на 50", - пояснила представитель администрации.
"Это обещание на несколько лет, на пятилетний срок, и идея заключается в том, чтобы не тянуть время с финансированием дольше этого", - сказала она.
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