Третья волна COVID-19 в Африка спадает, необходимо готовиться к четвертой - ВОЗ
22:20 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"За неделю, которая завершилась 19 сентября, в африканских странах было зафиксировано 108 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, - отметила она. - Количество смертей за указанный период составило 3 тыс. Третья волна продолжает ослабевать".
По ее словам, медицинские работники и различные службы здравоохранения должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы надлежащим образом подготовиться к четвертой волне пандемии. "Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы с приближением новогодних праздников следует ожидать нового всплеска числа заболеваний, - заметила представитель ВОЗ. - Без повсеместной вакцинации и других профилактических мер четвертая волна COVID-19 в Африке грозит стать самой мощной".
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