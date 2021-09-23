Третья волна COVID-19 в Африка спадает, необходимо готовиться к четвертой - ВОЗ

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья волна коронавируса в Африке продолжает слабеть, однако странам континента следует готовиться к четвертой. Об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с пандемией коронавируса на континенте.



"За неделю, которая завершилась 19 сентября, в африканских странах было зафиксировано 108 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, - отметила она. - Количество смертей за указанный период составило 3 тыс. Третья волна продолжает ослабевать".



По ее словам, медицинские работники и различные службы здравоохранения должны использовать нынешнюю ситуацию, чтобы надлежащим образом подготовиться к четвертой волне пандемии. "Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы с приближением новогодних праздников следует ожидать нового всплеска числа заболеваний, - заметила представитель ВОЗ. - Без повсеместной вакцинации и других профилактических мер четвертая волна COVID-19 в Африке грозит стать самой мощной".



